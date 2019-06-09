"نقل النواب" تنعي شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة

نعت لجنة النقل والمواصلات في بداية اجتماعها اليوم برئاسة المهندس هشام عبدالواحد، شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وخاصة ممن استشهدوا في العملية الأخيرة بالعريش، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها تقديرها وعرفانها بكل شهداء الوطن.



وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بسرعة إغلاق الدوران الواقع أمام مدخل زاوية سيدي عبدالقادر بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث أن هذا الدوران سبب حوداث كثيرة وأزهق أرواحا كثيرة.



وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله حول هذا الموضوع.



كما أوصت اللجنة بسرعة البدء في أعمال الصيانة والرصف للطريق الرابط بين المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، وجاء ذلك عقب مناقشة طلب إحاطة تقدم به النائب علي فتحي عساسة في ذات الموضوع.