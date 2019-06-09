تداول 16 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، بلغ 16 سفينة.



وذكرت هيئة الموانئ- في بيان اليوم الأحد- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات، فيما غادرته سفينتان، وتوجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات، وتوجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.



وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.



كانت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد ذكرت أن إجمالي حركة السفن، أمس السبت، بلغ 19 سفينة.



وأوضح بيان للهيئة أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة.