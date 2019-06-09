تغطية المرحلة الثانية من اكتتاب "أراب ديرى" 100 %

قالت شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري "باندا"، إنه تمت تغطية المرحلة الثانية في اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.



وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنه تمت تغطية اكتتاب المرحلة الثانية لعدد أسهم قدرها 91.27 ألف سهم.



وأشارت إلى أنها ستتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة النهائية على زيادة رأس المال.



وكانت شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري - باندا (ADPC)، قالت إنه تمت تغطية الاكتتاب -المرحلة الأولى- لعدد أسهم 99.908 مليون سهم، بنسبة تغطية 99.91 بالمائة من إجمالي الاكتتاب.



وحدد المستشار المالي المستقل شركة إيجي ترند للاستشارات المالية، القيمة العادلة لسهم العربية لمنتجات الألبان أراب ديري "باندا"، عند 27.78 جنيه.



يذكر أن الجمعية العامة العادية لأراب ديري، وافقت في يوليو الماضي، على زيادة رأس المال المصدر من 60 مليون جنيه إلى 160 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 100 مليون جنيه، موزعة على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 17.29 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضيين، مقابل 853.02 ألف جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر حيث سجلت 313.47 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 293.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وبشأن القوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول حيث سجلت 17.13 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 716.62 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2018.