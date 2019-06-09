اليابان: الوضع الحالي لا يسمح بتطبيق تدابير إنفاق مالي جديدة

قال وزير المالية الياباني تارو آسو، اليوم الأحد، إن اليابان ليست في وضع يتطلب حاليًا تطبيق تدابير إنفاق مالي جديدة.



وأدلى آسو بهذا التصريح فى مؤتمر صحفى بعد ترؤس اجتماع لمجموعة قادة المالية العشرين فى فوكوكا بجنوب اليابان.



فيما تعهد وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، بـ"مضاعفة الجهود" لإصلاح الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، مثل جوجل وفيسبوك، التي تواجه انتقادات لممارساتها في تجنب الضرائب.



والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن "بحلول عام 2020"، حسب البيان النهائي لقمة المجموعة، الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، وهي خطوة قد تتحقق بسبب تغير موقف الولايات المتحدة التي عرقلت المفاوضات بهذا الخصوص لسنوات.