والد طالب المروحة بالدقهلية: هيدخل امتحان الاقتصاد والإحصاء غدًا

فال والد الطالب الذي تعرض طالب للإصابة بجرح قطعي أثناء أداء امتحان الثانوية العامة في قرية بطرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إثر سقوط مروحة السقف عليه أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، تفاجئنا بمكالمة ان ابننا أصيب أثناء أداء امتحان العربي وانتقلنا إلى المستشفى وعلمنا أن المروحة سقطت عليه".



وأضاف والد الطالب محمود أحمد عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أصيب محمود بقطع في الفم طوله 3 سم وكسر في الأسنان وجروح باللسان، ونحمد الله على ذلك، وجاء محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم لزيارة ابني وأعطى قرار بدخوله امتحان العربي دور ثاني".



وأكد عبد الهادي أن حالة ابنه في تحسن ومن المتوقع أن يحضر امتحان الاقتصاد والإحصاء غدًا، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أى مطالب سوى أن يتفوق ابنه في الامتحانات وتمنى له الشفاء العاجل.