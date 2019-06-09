القبض على عاطل يقود توك توك مسروق منذ 9 سنوات بالجيزة



نجحت قوات تأمين المناطق السياحية في القاء القبض علي عاطل يقود "توك توك" مبلغ بسرقته منذ 9 سنوات.



أفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه أثناء قيام ضباط إدارة تأمين المناطق السياحية والقوة المرافقة بأعمال خدمة نقطة تفتيش شارع أبو الهول تمكنوا من ضبط إيهاب. أ. ر 19 سنة عاطل سابق اتهامه في قضية سرقة وسائل نقل وتبين أنه يقود دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات وعدم حمله ما يفيد ملكيته لها.



أضافت التحريات أنه بعد رفع بصمتي الشاسيه والموتور للدراجه البخارية وبالكشف الفني عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها بتاريخ 1632010 من محافظة الدقهلية.



تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة فيما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم التوك توك لمالكه بعد التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.