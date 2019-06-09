مفوض أوروبي: نتوقع الدعم من منطقة اليورو حول عقوبات إيطاليا

قال المفوض الاقتصادي الأوروبي بيير موسكوفيتشي، اليوم الأحد، إن المفوضية الأوروبية تتوقع دعما قويا من وزراء مالية منطقة اليورو في رأي المفوضية بأن الخطوات التأديبية ضد إيطاليا مبررة بسبب ديون البلاد المتزايدة.



وأضاف موسكوفيتشي، على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم في مدينة فوكوكا اليابانية: "أتوقع دعمًا قويًا من الدول الأعضاء لنهج المفوضية".



وتابع: "هذا يعني أننا نقول الآن للحكومة الإيطالية إننا بحاجة إلى بيانات وأرقام وإجراءات توضح أن الأهداف المتعلقة بالسياسة المالية، بشأن العجز، والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر، قد تحققت هذا العام، وإنه يتعين علينا أيضًا أن نكون جديين حول أن السياسة المالية لعام 2020 سليمة".



وقالت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، إن الدين العام المتزايد لإيطاليا ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يفتح الطريق لإجراءات تأديبية محتملة من شأنها أن تؤدي إلى صدام مع حكومة روما المناهضة للتقشف.