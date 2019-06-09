البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

لعبت الارتفاعات الواضحة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة دورًا كبيرًا فى استرداد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة لنحو 5.7 مليار جنيه من خسائره السابقة، لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.



وجاءت تلك الارتفاعات على خلفية الصعود المماثل لأسواق المال العالمية، بقيادة الأسواق الأمريكية والأوروبية، التى حققت أفضل أداء لها منذ بداية العام الجارى 2019.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بالمنتصف بنسبة 82. 0%، بما يعادل 113.6 نقطة، ليسجل مستوى 13901 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 49. 0%، بما يعادل 2.9 نقطة، ليسجل مستوى 600.25 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 167.6 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 44 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 6.9 ألف صفقة شراء وبيع.