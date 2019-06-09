القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
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اقتصاد
الأحد 09/يونيو/2019 - 11:52 ص

البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2658419

لعبت الارتفاعات الواضحة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة دورًا كبيرًا فى استرداد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة لنحو 5.7 مليار جنيه من خسائره السابقة، لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وجاءت تلك الارتفاعات على خلفية الصعود المماثل لأسواق المال العالمية، بقيادة الأسواق الأمريكية والأوروبية، التى حققت أفضل أداء لها منذ بداية العام الجارى 2019.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بالمنتصف بنسبة 82. 0%، بما يعادل 113.6 نقطة، ليسجل مستوى 13901 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 49. 0%، بما يعادل 2.9 نقطة، ليسجل مستوى 600.25 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 167.6 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 44 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 6.9 ألف صفقة شراء وبيع.

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