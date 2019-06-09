حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم الأحد، 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة، بالإضافة إلى 24 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2620 طنا، و636 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34481 من البضائع العامة، منها عدد 120 سيارة نقل محملة بـ6349 طن قمح.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 169498، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53804 أطنان.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 2000 طن علف، و4887 طن فوسفات، و9500 طن يوريا.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1311 حاوية مكافئة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8204 أطنان حديد، و4531 طن خشب، و6500 طن خردة، و1552 طن أرز، و10500 طن ذرة و450 طن قمح، و8500 طن فول صويا.