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الأحد 09/يونيو/2019 - 11:49 ص

إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

إزالة 77 حالة تعد
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2658411

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تمت إزالة 77 حالة تعد على الأرض الزراعية على مساحة فدانين و6 قراريط و20 سهما، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة المستمرة التي نظمتها مديرية الزراعة بمختلف مراكز المنيا على مدار الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة والتصدي لمحاولات الاستيلاء على أراضى الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين.

من جانبه، أوضح الدكتور أبو الخير مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 32 حالة بمركز مغاغة على مساحة فدان وقيراط، و16 حالة بمركز بني مزار بمساحة 12 قيراطا و18 سهما، و10 حالات بمركز سما لوط بمساحة 7 قراريط و5 أسهم، و9 حالات بمركز المنيا بمساحة 3 قراريط و14 سهما، و3 حالات بمركز أبوقر قاص بمساحة قيراطا و14 سهما، و5 حالات بمركز ملوي بمساحة 3 قراريط و17 سهما، وحالتي تعد بمركز دير مواس بمساحة قيراط.

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