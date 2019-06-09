الجزار يتفقد الموقف التنفيذى لمشروعات 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جولة مفاجئة مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة بالمدينة.



وتفقد الجزار، قطاعى (ب – ج) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان، حيث قدم المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، شرحًا تفصيليًا للموقف التنفيذي، وأكد الوزير على ضرورة الإسراع بالانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بجميع القطاعات بالإسكان الاجتماعى فى أسرع وقت وبأعلى جودة فى التشطيبات لتسليمها للمواطنين المستحقين لتلك الوحدات.



كما تفقد عددًا من المشروعات، والتى من المقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة، ومنها محطات المياه والصرف ومشروعات الكهرباء بمنطقة ابني بيتك 6.



وانتقل الجزار، ومرافقوه، لمتابعة المشروعات بمدينة ٦ أكتوبر، حيث تفقد المحاور الرئيسية للمدينة بداية من جنوب الأحياء وحتى طريق الواحات، مرورا بكوبرى ٢ ثم وصلة دهشور الجنوبية (جزء من الطريق الدائرى الأوسطى)، وكوبرى١٤، وكوبرى ١٣، وطريق الفيوم، وكوبرى ١٠، وكوبرى ١١، ثم طريق الواحات من الفيوم.



كما تفقد أعمال الطرق التى تنفذها شركة المقاولون العرب، من طريق الواحات حتى وصلة دهشور الشمالية ثم محور ٢٦ يوليو، واستمع لشرح تفصيلي من المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، عن إجمالى الموقف التنفيذي للمحاور والكبارى.



وشدد الجزار على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للطرق والمحاور الجديدة بالمدينة بالبرامج الزمنية للتنفيذ، حيث إن هذه المحاور الجديدة تمثل شرايين للتنمية، بالمدينة، بجانب دورها فى تيسير الحركة المرورية.