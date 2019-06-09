ألتماير: نجحنا خلال اجتماع العشرين في تجنب حدوث القطيعة

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الأحد إن وزراء مالية الدول الأعضاء بمجموعة العشرين توصلوا إلى بيان ختامي خلال اجتماعهم باليابان.



وأوضح ألتماير اليوم عقب ختام المفاوضات التي استمرت يومين بشأن التجارة والاقتصاد الرقمي في مدينة تسوكوبا اليابانية إنه رغم النزاعات التجارية الحالية، الولايات المتحدة والصين كمثال، "تم النجاح في تجنب حدوث قطيعة".



وأشار الوزير الاتحادي إلى أنه تم التوصل لتسوية، موضحا أنه تم الاتفاق على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية.



ولكن فيما يتعلق بقضايا مثل تحديث إجراء تسوية المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح ألتماير أن التوصل "لحل كامل" في هذا الشأن لم يكن ممكنا.



واستضافت مدينة فوكوكا اليابانبة على مدار أمس السبت واليوم الأحد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.