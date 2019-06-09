الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 26 ألفًا و700 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان لها، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 26 ألفا و700 ميجاوات، وذلك مقابل ذات الحمل أمس السبت، وأشارت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و970 ميجاوات، وأنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات الجديدة التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور والمواطنين لتلقى الشكاوى المقدمة من قبلهم، وذلك من خلال عدد من التطبيقات المختلفة المقدمة لتطوير الخدمة، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.