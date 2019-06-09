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الأحد 09/يونيو/2019 - 11:44 ص

مصر وإريتريا.. دعم تاريخى ومصير واحد

مصر وإريتريا.. دعم
ألفت الكحلي
dostor.org/2658401

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، رئيس إريتريا أسياس أفورقي، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تضمنت تأكيد الرئيس السيسي على حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، والتنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكلٍ عام.

فيما عبر أفورقي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتطلع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، ومعربًا عن التقدير للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وفيما يتعلق بالزيارات المتبادلة، زيارة أفورقي لمصر لم تكن الأولى من نوعها، حيث أجرى زيارة مماثلة لمصر في سبتمبر من العام الماضي 2018، استقبله، خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث بحثَ الجانبان سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والأمنية.

كما تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة وتنفيذ المشروعات المشتركة، والاستمرار في التنسيق المكثف بينهما إزاء كافة الموضوعات المتعلقة بالوضع الإقليمي الراهن، سعيًا لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصةً في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب.

كما أجرى سامح شكري، وزير الخارجية زيارة لإريتريا، استقبله، خلالها، أفورقي، حيث سلمه شكرى رسالة شفهية من الرئيس السيسى، كما بحثَ الجانبان مجمل العلاقات الثنائية، والتطورات فى منطقة القرن الإفريقى.

وتاريخيًا، ترتبط مصر بعلاقات تاريخية مع إريتريا، حيث كان لمصر الدور الأكبر في دعم وتأييد الثورة الإريترية حتى إنجاز مشروع الاستقلال الوطني الإريتري، وكانت مأوى للاجئين من الزعماء الوطنيين (إدريس محمد أدم، إبراهيم سلطان) وقبلة للطلاب، وظلت طيلة فترة الكفاح المسلح على علاقات متينة مع فصائل الثورة الإريترية، كما ساهمت، بعد التحرير، في تكاليف الاستفتاء، وقامت مصر بزيارة رسمية لإريتريا للتهنئة بإعلان الاستقلال وإرساء أسس قوية لتطوير العلاقة المستقبلية وتنمية التعاون بين البلدين في كافة المجالات، كما ترتبط الدولتان بعلاقات قوية عبر بعض الآليات التي تضمهما ودول أخرى ومن تلك الآليات جامعة الدول العربية، والكوميسا ومنظمة حوض النيل.

وعلى صعيد الدعم الطبي، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية في عام 2017 بإيفاد قافلة طبية، ضمن قوافل متعددة، فى مجال العيون إلى دولة إريتريا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، حيث شملت القافلة 4 أطباء ومهندس أجهزة طبية حيث تم إجراء مئات الفحوصات للمرضى الإريتريين، بالإضافة إلى عشرات العمليات الجراحية خلال فترة تواجدها فى إريتريا، وذلك بمستشفى العيون فى أسمرة.

وعلى صعيد التبادل التجاري، فإن آلية إقامة معارض المنتجات المصرية تعد الأكثر أهمية فى عملية التبادل التجارى، هناك عدة مؤشرات إيجابية لإمكانية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الإريترية، تتمثل أهم مؤشراتها فى المحادثات القائمة لبدء التعاون في مجالات التعدين والطاقة والتصنيع الدوائي والصيد.

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