"طاقة النواب" توافق على إنشاء جهاز قومى لتنظيم الموارد الأحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، على إنشاء هيئة قومية لحماية الموارد الأحيائية وتنظيم النفاذ إليها.



وحسب المادة المستحدثة التي انتهت إليها لجنة الطاقة والبيئة، تنشأ هيئة قومية تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع مجلس الوزراء أو من يفوضه، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة وللهيئة أن تنشيء فروعا لها بالمحافظات.



ويهدف الجهاز المزمع إنشاؤه إلى حماية الموارد الأحيائية وتنظيم إتاحة النفاذ إليها وإلى المعارف التقليدية والابتكارات ذات الصلة ووضع قواعد وضوابط اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها مع كافة الأطراف.



ويعد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، أحد أهم التشريعات، لا سيما لدوره فى حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمى أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.



وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونة إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.