زعمية في حزب انجيلا ميركل تحذر من التصويت للخضر

حذرت زعيمة حزب الوسط بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، من أن الألمان يخاطرون في النهاية بحكومة يسارية إذا صوتوا للخضر، الذين ارتفعت نسبتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، وأصبحوا الآن على مستوى كتلة الاتحاد في ميركل أو قبلها في استطلاعات عدة.



وصرحت زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنيجريت كرامب-كارينباور لصحيفة "بيلد آم سونتاج" اليوم الأحد، بأن "الأشخاص الذين يحلمون بحكومة جديدة ويصوتون لـ "جرين"، يجب أن يعلموا أنه يمكنهم التعامل مع حزب اليسار".



كان الخضر يميلون عادةً إلى اليسار، لكن في السنوات الأخيرة شكلوا تحالفات إقليمية مع الاتحاد الديمقراطي المسيحي لميركل في عدة ولايات، لكن في الأسبوع الماضي، رفضوا فرصة القيام بذلك في أصغر ولاية في ألمانيا، بريمن، واختاروا تحالفًا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط وحزب اليسار المتشدد.