العين الإماراتي: لن نتخلى عن عموري

أكد محمد عبيد حماد المشرف العام على فريق العين الإماراتي رغبة النادي في الحفاظ على عمر عبد الرحمن عموري المعار للهلال السعودي.



وقال حامد في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "عيداً عن أمور التعاقدات وغيرها، نادي العين علاقته ممتدة مع جميع اللاعبين ولن يتخلى عن أي لاعب ويتركه لمجرد أنه احترف خارجه، وعمر يعد من أبناء النادي ووجوده في العين ليس أمراً مستغرباً".



وأشار حماد إلى أنهم يحترمون ارتباط عمر عبد الرحمن بعقد سار مع الهلال، وفي حال التعاقد مع أي لاعب سواء كان عموري أو لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي سيعلن عنه عبر القنوات الرسمية، وأوضح: "جميع الأمور المتعلقة بالتعاقدات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي من خلال المركز الإعلامي سواء مؤتمر صحافي أو غيره حسب آلية المركز".



اختتم: "الموسم الرياضي منتهي لدينا، ونحن نرتب أمورنا للفترة المقبلة، ولكن لم يحدث اتصال مع الهلال بخصوص عموري".

