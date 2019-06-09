موعد مباراة سويسرا وإنجلترا 9-6-2019 والقنوات الناقلة لتحديد المركز الثالث والرابع

موعد مباراة سويسرا وإنجلترا تنتظر جماهير كرة القدم مباراة كلا من فريق سويسرا وإنجلنرا في مواجهة حارة للغايه ضمن المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية، وذلك في تمام الساعة ٣ مساءا بتوقيت مصر، ولكل دولة توقيتها الخاص بها، وسوف يكون التشكيل في هذه المباراة مميز للغاية من كلا الفريقين من أجل الحصول على البطولة في النهاية.



موعد مباراة سويسرا وإنجلترا

يلعب كلا من سويسرا وإنجلترا مباراة هامة من أجل تحديد المركز الثالث من دوري الأمم الأوروبية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أفونسكو أنريكي الذي يفتح أبوابه لاستضافة المباراة وذلك سوف يكون غدا يوم 9 من هذا الشهر الجاري وسوف يتم تحديد المركزي الثالث والرابع، ويتجهز كلا منهما للبطولة من خلال التدريبات المستمرة .



القنوات الناقلة للمباراة



من المقرر أن يتم نقل المباراة على قتاة بي إن سبورت مع المعلق سوار الذهب، وقدم المنتخب السويسري أداء مميز بكأس العالم وذلك بوصوله لدور الـ 16 سيدخل المباراة بكل قوة وذلك بعد الهزيمة بـ 3 أهداف مقابل وحيد أما المنتخب البرتغالي وذلك في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الدراجاو، وسيسعى الجميع للحصول على الفوز بشكل كبير.

