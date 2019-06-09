جافيد يعتزم دفع تكلفة "بريكست" وحل أزمة الحدود

قال ساجيد جافيد المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم في بريطانيا اليوم الأحد، إنه سيدرس تغطية التكلفة المادية لخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه يعتزم اعادة وفتح مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي.



وأضاف جافيد لسكاي نيوز البريطانية، أن "المفتاح هو أيرلندا"، و"أود أن أقوم بالدفع مقابل الترتيبات البديلة الجديدة على الحدود، وسيكون ذلك بمئات الملايين. أقترح القيام بذلك لأنه من الناحية الاقتصادية كان صحيحًا وأخلاقًا ".



وأشار جافيد أحد المرشحين الـ 11 الذين سيحلون محل تيريزا ماي كرئيس للوزراء، إنه سيبطئ من وتيرة تخفيض الدين الوطني البريطاني لتحرير الأموال النقدية التي سيتم استخدامها للاستثمار في التعليم.