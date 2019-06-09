تحرير 14 محضر تمويني في حملة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومجلس مدينة كفر حملة تموينية مكبرة على المخابز بكافة قرى المدينة لمراقبة جودة الخبز ومدى مطابقته للمواصفات، والتزام المخابز بالاشتراطات القانونية.



وأكد المهندس محمد حسيني عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه تم تحرير 14 محضر تمويني في حملة تموينية مكبرة استهدفت كافة المخابز بالمدينة والقرى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على خبز جيد مطابقة للمواصفات والاشتراطات الموضوعة، بجانب مراقبة الصحة والبيئة العامة للمخابز، مشيرا إلى أن المخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف مخابز عن العمل.



وأوضح "حسيني" أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المخابز وكافة القطاعات الخدمية لمتابعة انضباط العمل وحضور الموظفين للحفاظات على حقوق المواطنين وعدم تعطل مصالحهم فى شتى المجالات تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بالخدمات والمرافق وتحسين حياة المواطنين.