"النصر للحاصلات" تبدأ أولى خطوات بيع أرض مصنع سوهاج

كشفت إدارة الإفصاح بالبورصة، عن ملخص اجتماع مجلس إدارة شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذى تضمن الدعوة لجمعية عامة غير عادية لمناقشة عدد من الإجراءات والقرارات الجوهرية الخاصة بالشركة، على رأسها طرح وبيع أرض مصنع سوهاج بالمزاد العلنى، باعتباره أصل من أصول الشركة غير المستغلة اقتصاديا، واستغلال حصيلة العائد من عملية البيع فى تشغيل مصنع بنى سويف وسداد المديونيات السيادية المستحقة على الشركة وفقا للوائح والقوانين المعمول بها فى النظام الأساسي وقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية.



يذكر أن إدارة البورصة قد قامت بإيقاف التعامل على أسهم الشركة قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك بسبب تجاهل الشركة للقوائم المالية.