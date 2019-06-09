"تشغيل الشباب" بالإسماعيلية يعلن عن وظائف بمستشفى براتب 2000 جنيه

أعلن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية، عن فرص عمل جديدة بإحدى المستشفيات الكبرى بالمحافظة، براتب يصل لـ2000 جنيه.



وتضمنت الوظائف المتاحة، أفراد أمن، للعمل لمدة 8 ساعات يوميا، والتعاقد بعد إجراء المقابلة الشخصية بالجهاز، ومقابلة أخرى بمقر الشركة في حالة القبول بمقابلة الجهاز.



وحدد الجهاز، في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 35 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل، وألا يقل طوله عن 175 سم، وأن يكون لديه شهادة تحديد الموقف من التجنيد سواء بتأدية الخدمة أو الإعفاء منها.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي.



ويتم إجراء مقابلة أولية بمقر جهاز تشغيل الشباب بدءا من اليوم الأحد، وترشيح الشباب في حالة القبول وتوجيههم إلى مقر الشركة الخاصة بالتوظيف بالقاهرة في نفس اليوم، تمهيدا للتعاقد معهم بعد إجراء مقابلة ثانية بمقر الشركة.