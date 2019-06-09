قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر في أمم افريقيا 2019
تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى أن تنتهي في يوم التاسع عشر من يوليو المقبل يود الكثير من الجماهير المصرية والعربية عشاق كرة القدم معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية المختلفة حيث سيتم افتتاح البطولة مع مباراة مصر وزيمبابوي التي ستقام يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، هي محض اهتمام جميع الجماهير المصرية اللذين لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة الناقل الحصري للبطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا في أمم إفريقيا 2019.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا في أمم إفريقيا
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أوضح منذ فترة عن عدد من القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2019 – القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات مصر, تونس, موريتانيا, الجزائر, الكاميرون, جنوب أفريقيا, نيجيريا, مالي, غانا مجانا وباقي المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا على نايل سات, هوت بيرد, استرا, يوتلسات مجانا بدون تشفير.
وتنقل قنوات Sabc الجنوب إفريقية، وشبكة ايرو سبورت وقنوات bbc الأمريكية والتلفزيون المصري الأرضي، وسنتعرض عليكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا 2019.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا
إليكم الآن قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.
نبدأ أولاً بـ القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر في أمم إفريقيا مجانا على نايل سات: قناة تايم سبورت
تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات: التردد: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.
القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019
وثانياً نستعرض عليكم جماهير كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد والأقمار الأخرى.
.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500
• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية
Astra 19E – 11538 V 27500
• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +
Astra 19E – 12012 V 29500
• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France
Astra 19.2°E-12581 V 22000
• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France
Astra 19E – 11856 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2
Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk
• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland
Astra 19E – 12721 H 23500
• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +
Astra 19E – 12402 V 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD
Hotbird 13°E-11258 H 27500
• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol
Hotbird 13°E -11240 V 27500
• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol
Houtbird 13E – 10796 V 27500
• تردد قناة اورتيم – ORTM
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA
Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA
Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA
• تردد قناة اورتب – ORTB
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة UBC TV Uganda
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTS1
Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA
Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA
Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA
Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA
• تردد قناة TPA1
NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA
Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2
Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band
• تردد قناة Tv TOGO HD
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000
Eutelsat 9°E – 11881 V 27500
Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band
Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band
Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa
• تردد قناة Canal 2 International
Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5
SES 22°W 10986 V 30000 5/6
• تردد قناة TVGE Internacional
Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4
• تردد قناة Metro TV
NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8
• تردد قناة RTG
Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2
• تردد قناة GRTS Gambia
Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band
Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA
• تردد قناة TV Mocambique 1
Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA
Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band
• تردد قناة RTG Guinea
Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band
• تردد قناة ZNBC TV 1
Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band
• تردد قناة EuroSport Deutschland
Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA
• تردد قناة Tele Congo
Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara
Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band
Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band
GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA
• تردد قناة RTB TV
Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية تنقل مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا خلال الفترة المقبلة، سنوافيكم بها فور الكشف عنها مباشرة.