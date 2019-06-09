قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر في أمم افريقيا 2019

تزامناً مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى أن تنتهي في يوم التاسع عشر من يوليو المقبل يود الكثير من الجماهير المصرية والعربية عشاق كرة القدم معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية المختلفة حيث سيتم افتتاح البطولة مع مباراة مصر وزيمبابوي التي ستقام يوم الحادي والعشرين من يونيو الجاري.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، هي محض اهتمام جميع الجماهير المصرية اللذين لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة الناقل الحصري للبطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا في أمم إفريقيا 2019.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر مجانا في أمم إفريقيا

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أوضح منذ فترة عن عدد من القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2019 – القنوات المفتوحة التي تذيع مباريات مصر, تونس, موريتانيا, الجزائر, الكاميرون, جنوب أفريقيا, نيجيريا, مالي, غانا مجانا وباقي المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا على نايل سات, هوت بيرد, استرا, يوتلسات مجانا بدون تشفير.



وتنقل قنوات Sabc الجنوب إفريقية، وشبكة ايرو سبورت وقنوات bbc الأمريكية والتلفزيون المصري الأرضي، وسنتعرض عليكم الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لكاس الأمم الإفريقية مجانا 2019.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا

إليكم الآن قائمة بجميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مجانا نايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.



نبدأ أولاً بـ القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات مصر في أمم إفريقيا مجانا على نايل سات: قناة تايم سبورت



تردد قناة تايم سبورت time sport نايل سات: التردد: 11449 H – تصحيح الخطأ: 5/6 – الترميز: 27500.



القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا 2019

وثانياً نستعرض عليكم جماهير كرة القدم في كل مكان بالوطن العربي القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد والأقمار الأخرى.



.قناة التشاد : القمر Nilesat 201 – التردد 12054 – V – 27500

• تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية

Astra 19E – 11538 V 27500

• تردد قناة ديكال بلوس – DECALE +

Astra 19E – 12012 V 29500

• تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا – EuroSport 2 France

Astra 19.2°E-12581 V 22000

• تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا – Canal + Sport France

Astra 19E – 11856 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 – EuroSport2

Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk

• تردد قناة Eurosport 2 Deutschland

Astra 19E – 12721 H 23500

• تردد قناة سبورت بلوس – SPORT +

Astra 19E – 12402 V 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى – Eurosport 2 HD

Hotbird 13°E-11258 H 27500

• تردد قناة يورو سبورت 2 بول – EuroSport 2 Pol

Hotbird 13°E -11240 V 27500

• تردد قناة اورانج سبورت بول – Orange Sport Pol

Houtbird 13E – 10796 V 27500

• تردد قناة اورتيم – ORTM

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E-10721 H 22000 / FTA

Intelsat 24.5°W-11675 V 27500 / FTA

Intelsat 31.5°W-12340 V 2121 / FTA

• تردد قناة اورتب – ORTB

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة UBC TV Uganda

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTS1

Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA

Eutelsat 7°E -11721 H 22000 / FTA

Eutelsat 7°E -12728 V 30000 / FTA

Eutelsat 16°E -10804 H 30000 / FTA

• تردد قناة TPA1

NSS 20°W -11528 H 5926 / FTA

Intelsat 32.8°E -10975 H 30000 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA-DVB-S2

Intelsat 18°W -4010 R 6730 -FTA (DVB-S2)-C-Band

• تردد قناة Tv TOGO HD

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

Eutelsat 10°E-4039 R 2222 -FTA -C-Band

Amos 17°E-3664 R 1446-FTA -C-Band

Amos 17°E-11884 V 27500 -FTA -Africa

• تردد قناة Canal 2 International

Eutelsat 5°W 12690 V 30000 3/5

SES 22°W 10986 V 30000 5/6

• تردد قناة TVGE Internacional

Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4

• تردد قناة Metro TV

NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8

• تردد قناة RTG

Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2

• تردد قناة GRTS Gambia

Intelsat 24.5°W -4070 R 3798 / FTA + C-Band

Eutelsat 5°W – 12690 V 30000 / FTA

• تردد قناة TV Mocambique 1

Eutelsat 10°E -10748 V 4000 / FTA

Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

• تردد قناة RTG Guinea

Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band

• تردد قناة ZNBC TV 1

Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band

• تردد قناة EuroSport Deutschland

Astra 19.2°E -12226 H 27500 -FTA

• تردد قناة Tele Congo

Ses 5°E -12054 V 29950 -FTA – Africa Sub-Sahara

Eutelsat 5°W-3633 R 2018 -FTA -C-Band

Eutelsat 5°W-3727 R 29950 -FTA -C-Band

GALAXY 97°W -12053 V 22000 -FTA

• تردد قناة RTB TV

Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band



ومن المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية تنقل مباريات كاس الأمم الإفريقية مجانا خلال الفترة المقبلة، سنوافيكم بها فور الكشف عنها مباشرة.