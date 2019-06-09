فوز منتخب السيدات الإسباني على جنوب أفريقيا فى كأس العالم الأبرز في عناوين الصحف الإسبانية

تصدر فوز منتخب السيدات على جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 في مستهل مشواره بكأس العالم للسيدات بفرنسا عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأحد، بجانب إعلان انضمام البلجيكى إيدن هازارد رسميا لصفوف ريال مدريد.

وقالت صحيفة ماركا في عنوانها الرئيسي: "انتصار جميل"، مضيفة: "جيني هيرموسو قادت ريمونتادا إسبانيا ضد جنوب أفريقيا، وسجلت ركلتي جزاء، ليُحقق منتخب السيدات أول انتصار له في المونديال".

وعلقت على انضمام هازارد للنادي الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي قائلة: "هازارد انضم لريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 30 مليون كمتغيرات، وشارك مع منتخب بلاده في الفوز على كازاخستان".

وخرجت صحيفة أس بعنوان يقول "هازارد في ريال مدريد، النجم البلجيكى قد ينضم له آخرون ولكن على النادي أن يلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف"، مضيفة في عنوان آخر:"منتخب السيدات يفوز على جنوب أفريقيا 3-1 في أولى مبارياته في كأس العالم بفرنسا".

وحول نفس الموضوع قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عنوانها: "منتخب السيدات له مخالب"، مضيفة: "منتخب السيدات يستهل مشواره في المونديال بأول انتصار له في التاريخ بكأس العالم".

وعلقت على نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا قائلة: "النجم الهولندي دي يونج يبحث عن الثلاثية، ويواجه كريستيانو رونالدو قائد البرتغال من أجل الفوز بدوري الأمم الأوروبية بعد تحقيقه لقب الدوري والكأس مع أياكس".

أما صحيفة سبورت فركزت على وجهة جريزمان القادمة وقالت "جريزمان يُغازل باريس سان جيرمان"، مضيفة: "اللاعب بدأ البحث عن خيارات بديلة في حال تعذر انتقاله إلى برشلونة، والفرنسي مستمر في تصريحاته: (أعلم أين سألعب الموسم المقبل)".