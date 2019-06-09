تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 64 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الرمل ثان بالإسكندرية، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 64 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان سبق إتهامهما في 7 قضايا، بالاتجار في الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.



تم إعداد كمين لضبطهما بذات الدائرة حال استقلالهما سيارتين ملاكى، وبتفتيشها عثر بحوزتهما على 64 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و3 هاتف محمول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.