جودة التعليم: وصلنا للعالمية ونسعى للريادة الأفريقية والعربية

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن الهيئة حققت شوطا كبيرا في الاعتراف الدولي بها على المستوى الدولي، وحصولها على الاعتراف العالمي من المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي (WFME) لمدة عشرة سنوات.



وأضافت: هذا الاعتراف هو الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والوطن العربي، والهيئة في طريقها للاعتراف بها من الاتحاد الأوروبي والإفريقي وإبرامها لـ 16 اتفاقية توأمة وتحالف دولي مع كبرى المجالس وهيئات الجودة العالمية (ألمانيا – فرنسا - إيطاليا – ماليزيا - اليابان - الاتحاد الأوروبي - الشيا وهو المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم العالي ويعد أكبر جهة اعتماد دولية – الشبكة العربية لاعتماد التعليم العالي).



وتعد الهيئة الآن هي الشريك الرئيس والمؤسس لمبادرة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لوضع نموذج موحد لمعايير ضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى أفريقيا كلها، كما تعد هيئة جودة التعليم بمصر من مؤسسي رابطة هيئات جودة التعليم والاعتماد بالدول الإسلامية ومقرها ماليزيا وكذلك الشبكة العربية لاعتماد التعليم العالي.



وأكدت يوهانسن على أن هذه التحالفات والاعترافات الدولية جعلت هيئة الجودة في مصر الآن هي في صدارة هيئات جودة التعليم والاعتماد في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة كلها وأصبح اعتمادها له ثقل دولي كبير ومعترف به عالميا مما سوف يضع التعليم المصري على خريطة التعليم العالمية.



وأضافت يوهانسن بأن المؤتمر الدولي لضمان جودة التعليم في نسخته السادسة يخدم توجه الهيئة في الفترة القادمة وهو التخطيط دوليا والتواجد والريادة العربية والإفريقية لذا تحظى هذه الدورة بتواجد عربي وأفريقي كبير باعتبار هيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر الأكبر أفريقيا وعربيا باعتراف دولي وتضع الهيئة نصب أعينها في الفترة القادمة الانطلاق والريادة عربيا وإفريقيا وعودة الثقة دوليا وإقليميا في خريجي التعليم المصري ومؤسساتنا التعليمية.



جاء ذلك خلال الورش التحضيرية التي تعقدها الهيئة للتجهيز لمؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم الفترة من 12 - 13 يونيو بعنوان (بين التخطيط الدولي... والتنفيذ الإقليمي) بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.



وتحظى هذه الدورة بمشاركة دولية واسعة من كبرى شبكات ومنظمات الجودة والاعتماد التعليم العالمية، حيث يشارك في هذه الدورة هيئة الاعتماد الألمانية (AQAS)، والشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي (ANQAHE)، مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية (HAQAA) واتحاد الجامعات الأفريقية وهيئات جودة التعليم والاعتماد بعدة دول (السعودية – المغرب – البحرين – غانا – نيجيريا – موزمبيق – أوغندا) وتعقد بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الممول بالشراكة بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبي TVET2.