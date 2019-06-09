مقتل 16 من مسلحي طالبان خلال قصف جوي للجيش الأفغاني

نفذت قوات الأمن الأفغانية اليوم الأحد، سلسلة من الغارات الجوية في مقاطعة أوروزجان الجنوبية؛ مما أسفر عن مقتل 16 من مسلحي طالبان على الأقل.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن مسؤولين عسكريين قولهم إن الغارات الجوية نفذت في منطقة تارين كوت، وأن القوات الخاصة ألقت القبض أيضا على متشدد مشتبه به.



وفي الوقت نفسه، دمرت القوات الخاصة الأفغانية 30 رطلا من المخدرات غير المشروعة خلال عملية في نفس المنطقة.



يأتي هذا في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني ​​في بعض مناطق أوروزجان خلال الأشهر الأخيرة.



وفي يوم 9 يونيو ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية نفذت 78 عملية خاصة في الساعات الـ24 الماضية في أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 31 مسلحا على الأقل وإصابة 17 آخرين، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.