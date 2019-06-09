تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 24 طربة حشيش في برج العرب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 24 طربة حشيش بقصد الاتجار على عملائه، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة برج العرب.



تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وعثر بحوزته على 24 طربة حشيش وزنت 2.400 كيلو جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.