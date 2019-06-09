اليوم.. نظر دعوى تابعة لـ"أرابيا انفستمنتس" ضد "بيجو"

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، دعوى شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، إحدى الشركات التابعة لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج (AIH)- ضد شركة بيجو أوتوموبيل.



وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية.



وتم تأجيل الدعوى إداريا بدلا من 21 أبريل الماضي إلى 9 يونيو الجاري.



وعيّنت الشركة أحد المكاتب القانونية المتخصصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق صالح الشركة والحصول على حقوقها بعد انسحاب "بيجو" من التعاقد معها، كما يتولى أشرف يحيى المحامي بالنقض قيادة فريق الدفاع القانوني المكلف باتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي يوليو الماضي، قالت العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، إن المحكمة الاقتصادية قضت في دعوتها ضد بيجو أوتوموبيل بعدم الاختصاص نوعيا.



يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 22.13 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل 23.99 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام الماضي.