جبور: التأمين الصحى حقق ما أقره الدستور فى حصول المريض على العلاج

قال الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن هناك العديد من التطورات التى تشهدها جمهورية مصر العربية فى مجال الصحة.



وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تحتكم على خطط الأمم المتحدة للتنمية ٢٠١٦ ٢٠٣٠، وتعمل فى ووفقًا لتلك الأهداف والتى ترتكز على ٣ محاور أساسية اجتماعية وبيئية واقتصادية، ويعد مبدأ الصحة أحد المحاور الاجتماعية التى تستهدفها المنظمة.



وأضاف أن الدستور المصرى نص على حق المواطنين فى العلاج والحصول على الخدمات الصحية وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية من خلال قانون التأمين الصحى والذى اعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.



وتابع أن القانون الجديد سيساهم فى حصول جميع فئات المجتمع خصوصا الأكثر احتياجا فى الحصول على حقه العادل فى العلاج وبخدمات ذات جودة عالية.



وأضاف أن هناك تعاون وثيق مع مصر لتطبيق التأمين الصحى الشامل، مؤكدا العمل يد بيد لدعم الجهود الحكومية وغير الحكومية فى تطبيق التأمين الصحى.



جاء ذلك خلال مؤتمر غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، بحضور رؤساء هيئات الرعاية الصحية للتأمين الصحى الذى يعقد الآن بأحد فنادق القاهرة.