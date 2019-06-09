خطة البرلمان: توقعات باستمرار انخفاض الدولار الفترة المقبلة

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة مرتبطة بعدة أمور منها سعر برميل البترول والأسعار العالمية للقمح، وسعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية.



وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري، حتى وصلت قيمته إلى حوالي 16.70 جنيه، سيساهم في سد نسبة من العجز في الموازنة الجديدة.



وأكد أن هناك توقعات باستمرار انخفاض الدولار في الفترة القادمة ليصل إلى معدلات مقبولة، وذلك مع استمرار زيادة المعروض من الدولار في مصر، وتلبية أي طلبات دولارية، من البنوك أو الشركات والأفراد العاملة في السوق المصرية.



وتنتهي لجنة الخطة والموازنة خلال الأسبوع المقبل من تقريرها عن الموازنة الجديدة لرفعه إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.