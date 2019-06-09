إيران تخير أوروبا بين تطبيع العلاقات معها أو مواجهة العواقب

قالت إيران اليوم الأحد، إن أوروبا ليست في وضع يمكنها من انتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية، ودعت الزعماء الأوروبيين إلى تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأمريكية أو مواجهة عواقبها.



يأتي هذا فيما سحب الرئيس دونالد ترامب العام الماضي الولايات المتحدة من صفقة نووية مع إيران وأعاد فرض العقوبات، وأدان ترامب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، والذي وقعه سلفه باراك أوباما، باعتباره معيبًا لعدم كونه دائمًا ولا يغطي برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية أو دورها في النزاعات الدائرة حول الشرق الأوسط.



ونقلت هيئة الإذاعة الحكومية الايرانية عن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف قوله: "الأوروبيون ليسوا في وضع يسمح لهم بانتقاد إيران بسبب قضايا خارج JCPOA"، مستخدمين الاسم المختصر للصفقة النووية.



أضاف ظريف: "يجب على الأوروبيين والموقعين الآخرين على JCPOA تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران.. سنوقف التزاماتنا أو سنتخذ إجراءات وفقًا لإجراءاتهم".