"وفا": 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال مايو

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر مايو الماضي.



وذكرت 'وفا' 'في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات والانتهاكات التي تنفذها هذه القوات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.



وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 7 مصابين، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 13 حالة، في حين سجلت 5 حالات اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.



وبينت 'وفا' انه بتاريخ 2-5-2019 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصوّر الحرّ أحمد البظ ومصوّر "الوكالة الأوروبية" عبد الحفيظ الهشلمون، حوالي 9 ساعات أثناء تغطيتهما لفعالية جنوب يطا في محافظة الخليل. تم خلالها تحويلهما إلى مركز شرطة في مستوطنة مقامة على أراضي محافظة الخليل. للتحقيق معهما ووجّهوا إليهما تهمة التواجد في منطقة عسكرية مغلقة وعدم الانصياع لأوامر الجنود بالمغادرة".



وبتاريخ 3-5-2019 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي الحرّ ساري جرادات برصاصة حية أصابته في ساقه، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.



وبنفس التاريخ السابق استهدفت قوات الاحتلال، مراسلة موقع "أمد" الإخباري صافيناز اللوح برصاصة مطاطية في الرأس، والمصوّر التلفزيوني لقناة التلفزيون "العربي" عماد بدوان هو الاخر برصاصة مطاطية في الرأس، أثناء تغطيتهما مسيرات العودة شرق قطاع غزة.



ودمّر الطيران الحربي الإسرائيلي، بتاريخ 4-5-2019 مكتب وكالة "الأناضول" التركية و"مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" ومكتب "إعلام الأسرى" ومؤسسة "هلا فلسطين" للتدريب الاعلامي في مدينة غزة، وسوّت المبنيين اللذين يضمان المؤسسات الأربع بالأرض.



واصدرت محكمة الاحتلال بتاريخ 6-5-2019 حكما على الطالب في كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية مجاهد طبنجة من مدينة نابلس بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية بقيمة ثمانية آلاف شيقل بتهمة الانتماء للكتلة الإسلامية.



كما أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" بتاريخ 8-5-2019 حكما بالسجن على الأسيرة الإعلامية سوزان العويوي من الخليل لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل، وكان جيش الاحتلال اعتقل العويوي في الخامس من يونيو من العام الماضي.



في حين استهدفت قوات الاحتلال بتاريخ 10-5-2019 كلا من مصوّر وكالة "الأناضول" التركية عبد الرحيم الخطيب بقنبلة غاز أصابته في ساقه، ومدير شبكة "رواد الحقيقة الإعلامية" الإلكترونية رمزي الشخريت بقنبلة مطاطية أصابته في ساقه أيضًا، أثناء تغطيتهما أحداث مسيرات العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.



وبتاريخ 12-5-2019 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من مراسل وكالة "الأناضول" هشام أبو شقرة، ومراسل فضائية "الغد العربي" خالد بدير، ومصوّر فضائية "النجاح" حازم ناصر، والمصوّر الحرّ محمود فوزي، والمصوّر في وكالة الصحافة الأذرية "APA" شادي جرارعة، ومراسلة إذاعة "أجيال" رنين صوافطة، والصحفية الحرّة شذى حماد حوالي خمس ساعات، واستولت على مركباتهم الخاصة، أثناء تغطيتهم إخلاء جنود الاحتلال بالقوة لأهالي قرية حمصة الفوقا في الأغوار.



وبتاريخ 21-5-2019 اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي نواف العامر في كفر قليل جنوب مدينة نابلس، وأجروا أعمال تفتيش وعبثت بمحتوياته، قبل ان تقوم باعتقال نجله الصحفي براء واقتياده الى جهة غير معلومة.



واعتقلت قوات الاحتلال بتاريخ 22-5-2019 الصحفي سامي العاصي بعد أن اقتحمت منزله في مدينة نابلس، وأجروا أعمال تفتيش وعبثوا بمحتوياته.



وبتاريخ 24-5-2019 استهدفت قوات الاحتلال عطا حدايد مصور في شبكة أخبار فلسطين بعيار مطاطي في يده اليمنى شرق بلدة خزاعة خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق خان يونس.



واخيرًا بتاريخ 31-5-2019 استهدفت قوات الاحتلال الصحفي ياسر أبو جلالة مراسل شبكة الأنباء الإخبارية بطلق مطاطي خلال تغطيته احداث مسيرة العودة شرق جباليا شمال غزة.