القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
عالم
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:29 ص

"وفا": 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال مايو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2658104

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر مايو الماضي.

وذكرت 'وفا' 'في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل استهدافها واعتداءاتها اليومية بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ضمن سياستها الممنهجة للحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الممارسات والانتهاكات التي تنفذها هذه القوات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأشار التقرير إلى أن عدد المصابين من الصحفيين جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيلة للدموع والاعتداء بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتداءات أخرى، بلغ 7 مصابين، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات 13 حالة، في حين سجلت 5 حالات اعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

وبينت 'وفا' انه بتاريخ 2-5-2019 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصوّر الحرّ أحمد البظ ومصوّر "الوكالة الأوروبية" عبد الحفيظ الهشلمون، حوالي 9 ساعات أثناء تغطيتهما لفعالية جنوب يطا في محافظة الخليل. تم خلالها تحويلهما إلى مركز شرطة في مستوطنة مقامة على أراضي محافظة الخليل. للتحقيق معهما ووجّهوا إليهما تهمة التواجد في منطقة عسكرية مغلقة وعدم الانصياع لأوامر الجنود بالمغادرة".

وبتاريخ 3-5-2019 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي الحرّ ساري جرادات برصاصة حية أصابته في ساقه، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وبنفس التاريخ السابق استهدفت قوات الاحتلال، مراسلة موقع "أمد" الإخباري صافيناز اللوح برصاصة مطاطية في الرأس، والمصوّر التلفزيوني لقناة التلفزيون "العربي" عماد بدوان هو الاخر برصاصة مطاطية في الرأس، أثناء تغطيتهما مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

ودمّر الطيران الحربي الإسرائيلي، بتاريخ 4-5-2019 مكتب وكالة "الأناضول" التركية و"مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" ومكتب "إعلام الأسرى" ومؤسسة "هلا فلسطين" للتدريب الاعلامي في مدينة غزة، وسوّت المبنيين اللذين يضمان المؤسسات الأربع بالأرض.

واصدرت محكمة الاحتلال بتاريخ 6-5-2019 حكما على الطالب في كلية الإعلام بجامعة النجاح الوطنية مجاهد طبنجة من مدينة نابلس بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وغرامة مالية بقيمة ثمانية آلاف شيقل بتهمة الانتماء للكتلة الإسلامية.

كما أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" بتاريخ 8-5-2019 حكما بالسجن على الأسيرة الإعلامية سوزان العويوي من الخليل لمدة 12 شهرا وغرامة مالية بقيمة 6000 شيقل، وكان جيش الاحتلال اعتقل العويوي في الخامس من يونيو من العام الماضي.

في حين استهدفت قوات الاحتلال بتاريخ 10-5-2019 كلا من مصوّر وكالة "الأناضول" التركية عبد الرحيم الخطيب بقنبلة غاز أصابته في ساقه، ومدير شبكة "رواد الحقيقة الإعلامية" الإلكترونية رمزي الشخريت بقنبلة مطاطية أصابته في ساقه أيضًا، أثناء تغطيتهما أحداث مسيرات العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وبتاريخ 12-5-2019 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كلا من مراسل وكالة "الأناضول" هشام أبو شقرة، ومراسل فضائية "الغد العربي" خالد بدير، ومصوّر فضائية "النجاح" حازم ناصر، والمصوّر الحرّ محمود فوزي، والمصوّر في وكالة الصحافة الأذرية "APA" شادي جرارعة، ومراسلة إذاعة "أجيال" رنين صوافطة، والصحفية الحرّة شذى حماد حوالي خمس ساعات، واستولت على مركباتهم الخاصة، أثناء تغطيتهم إخلاء جنود الاحتلال بالقوة لأهالي قرية حمصة الفوقا في الأغوار.

وبتاريخ 21-5-2019 اقتحمت قوات الاحتلال منزل الصحفي نواف العامر في كفر قليل جنوب مدينة نابلس، وأجروا أعمال تفتيش وعبثت بمحتوياته، قبل ان تقوم باعتقال نجله الصحفي براء واقتياده الى جهة غير معلومة.

واعتقلت قوات الاحتلال بتاريخ 22-5-2019 الصحفي سامي العاصي بعد أن اقتحمت منزله في مدينة نابلس، وأجروا أعمال تفتيش وعبثوا بمحتوياته.

وبتاريخ 24-5-2019 استهدفت قوات الاحتلال عطا حدايد مصور في شبكة أخبار فلسطين بعيار مطاطي في يده اليمنى شرق بلدة خزاعة خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق خان يونس.

واخيرًا بتاريخ 31-5-2019 استهدفت قوات الاحتلال الصحفي ياسر أبو جلالة مراسل شبكة الأنباء الإخبارية بطلق مطاطي خلال تغطيته احداث مسيرة العودة شرق جباليا شمال غزة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ 6 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ اسبوع

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ أقل من شهر

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الآن

المتهم بقتل "حبيبته" بالنزهة: خانتنى على الـ"فيس بوك"

باحثون: "القلق والتوتر".. يتربع على عرش الأمراض النفسية

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

اليوم.. مى كساب تحتفل بألبوم "أنا لسه هنا" بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

سر نجاح لاعبة التنس "بارتي" ليس تقليديا تماما

برايس تسجل 10.88 ثانية في سباق 100 متر في كينجستون

تحقيق منتخب باراجواي يسعى لتصحيح أوضاعه عبر كوبا أمريكا 2019

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

الرئيس نيوز

القبض على 3 مسؤولين بأجهزة المحليات في "الإسماعيلية"

تأجيل محاكمة مسؤول سابق في "الاستثمار" بتهمة "الرشوة"

فضيحة فساد جديدة تضرب إيران

اقتصادي: الدولار إلى مزيد من "الانخفاض" لهذه الأسباب

"الإفتاء": خير أجناد الأرض يتصدون للإرهاب بكل قوة وشجاعة

كشكول

مفاجأه لطلاب الثانوية العامة في سؤال التعبير

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

العثور على نمل حي وبيض نمل داخل طرد في شرقي الصين

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎