الجمعة.. حنان ماضي تجدد لقائها بجمهور الأوبرا

يتجدد لقاء جمهور الأوبرا المصرية٬ مع حفل الفنانة الكبيرة حنان ماضي بالمسرح الصغير٬ وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل بدار الأوبرا المصرية.



وتتضمن فقرات الحفل باقة مختارة من أجمل الأعمال الفنية التي قدمتها "ماضي" عبر مسيرتها الفنية٬ ومنها: "المال والبنون٬ اللقاء الثاني٬ أحلم وأفتح عينيا٬ البحر بيخطفني٬ شدي الضفاير٬ عصفور في ليلة مطر٬ ليلة عشق٬ كان وكان٬ نامت عيون الناس٬ قال الودع٬ غناك يا بحر٬ شباك قديم٬ مفيش في الأغاني٬ وإنت بعيد٬ مسير الحي يتلاقي"، وغيرها.



يذكر أن "ماضي" كانت قد بدأت مسيرتها الفنية عام 1989 وحققت شهرة جيدة خلال فترة التسعينيات. كانت بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل اللقاء الثاني وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل المال والبنون، ساهمت مع زوجها السابق الموسيقار ياسر عبدالرحمن في تقديم 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"احساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.