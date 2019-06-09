الإفراج عن رجل يشتبه أنه على صلة بقضية إطلاق نار على سياسي ألماني

أعلنت الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنه تم إطلاق سراح رجل كان محتجزا بسبب إطلاق النار الغامض على السياسي الألماني فالتر لوبكه.



وقال المتحدث باسم الشرطة "إنه تم استجوابه وكان حرا في أن يرحل بعد ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أنه تم اعتقال واستجواب شاب كان على اتصال خاص بلوبكه يوم السبت.



وعُثر على لوبكه، وهو عضو في حزب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، بعد منتصف ليل يوم 2 يونيو في شرفة حديقة منزله في بلدة فولفهاجن-إستا بكاسل مصابا بطلق ناري في رأسه.



كان فالتر لوبكه رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل بولاية هيسن غرب البلاد، وعمل نائبًا في برلمان هيسن لعدة سنوات.



وستقام مراسم تشييع لوبكه في كاسل يوم الخميس المقبل.