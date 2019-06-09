القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
عالم
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:26 ص

الإفراج عن رجل يشتبه أنه على صلة بقضية إطلاق نار على سياسي ألماني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2658102

أعلنت الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أنه تم إطلاق سراح رجل كان محتجزا بسبب إطلاق النار الغامض على السياسي الألماني فالتر لوبكه.

وقال المتحدث باسم الشرطة "إنه تم استجوابه وكان حرا في أن يرحل بعد ذلك"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" أنه تم اعتقال واستجواب شاب كان على اتصال خاص بلوبكه يوم السبت.

وعُثر على لوبكه، وهو عضو في حزب المستشارة الألمانية أنجلا ميركل "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"، بعد منتصف ليل يوم 2 يونيو في شرفة حديقة منزله في بلدة فولفهاجن-إستا بكاسل مصابا بطلق ناري في رأسه.

كان فالتر لوبكه رئيس حكومة مركز ومدينة كاسل بولاية هيسن غرب البلاد، وعمل نائبًا في برلمان هيسن لعدة سنوات.

وستقام مراسم تشييع لوبكه في كاسل يوم الخميس المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ حوالي 16 ساعة

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ 6 أيام

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ اسبوع

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

منذ أقل من شهر

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الآن

المتهم بقتل "حبيبته" بالنزهة: خانتنى على الـ"فيس بوك"

باحثون: "القلق والتوتر".. يتربع على عرش الأمراض النفسية

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

اليوم.. مى كساب تحتفل بألبوم "أنا لسه هنا" بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

سر نجاح لاعبة التنس "بارتي" ليس تقليديا تماما

برايس تسجل 10.88 ثانية في سباق 100 متر في كينجستون

تحقيق منتخب باراجواي يسعى لتصحيح أوضاعه عبر كوبا أمريكا 2019

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

الرئيس نيوز

القبض على 3 مسؤولين بأجهزة المحليات في "الإسماعيلية"

تأجيل محاكمة مسؤول سابق في "الاستثمار" بتهمة "الرشوة"

فضيحة فساد جديدة تضرب إيران

اقتصادي: الدولار إلى مزيد من "الانخفاض" لهذه الأسباب

"الإفتاء": خير أجناد الأرض يتصدون للإرهاب بكل قوة وشجاعة

كشكول

مفاجأه لطلاب الثانوية العامة في سؤال التعبير

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

العثور على نمل حي وبيض نمل داخل طرد في شرقي الصين

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎