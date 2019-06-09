منوشين: أجرينا محادثات "صريحة" تجارية مع رئيس بنك الشعب الصيني

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن في تغريدة اليوم الأحد، إنه عقد اجتماعًا بناءً مع محافظ بنك الشعب الصيني يي جانج، حيث عقدا الطرفان "مناقشة صريحة" حول قضايا التجارة.



جاء اجتماعهما على هامش اجتماع قادة مجموعة العشرين المالية في مدينة فوكوكا بجنوب اليابان.



يأتي هذا فيما ذكرت مسودة البيان الختامي لزعماء مالية مجموعة العشرين أن النمو العالمي سينتعش على الأرجح هذا العام والعام المقبل وأن التوترات التجارية والجيوسياسية من المخاطر النزولية الرئيسية.



ويبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا في العالم شؤون الاقتصاد في مدينة فوكوكا اليابانية وسط توتر تجاري متزايد بين أكبر اقتصادين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين.