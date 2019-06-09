القاهرة : الأحد 09 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
06:49 م

محمد سعد: ابتعدت عن «الفزلكة» فى «محمد حسين»
06:22 م

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»
05:39 م

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل
08:25 م

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

07:44 م

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة
رياضة
الأحد 09/يونيو/2019 - 08:25 ص

برايس تسجل 10.88 ثانية في سباق 100 متر في كينجستون

شيلي-آن فريزر-برايس
شيلي-آن فريزر-برايس
وكالات
dostor.org/2658100

واصلت شيلي-آن فريزر-برايس استعادة تألقها في لقاء ريسرز للجائزة الكبرى يوم الأحد حيث سجلت العداءة الفائزة بلقبين أولمبيين أفضل زمن هذا العام في سباق 100 متر عندما أنهت المسافة في 10.88 ثانية في الاستاد الوطني في كينجستون في جاميكا.

وانتزعت فريزر-برايس صدارة السباق بعد 30 مترا وتفوقت على مواطنتها الجاميكية جونيلي سميث وميتشيل-لي أهي عداءة ترينيداد وتوباجو بعدما سجلت كل منهما 11.20 ثانية.

وحطمت فريزر-برايس أفضل نتيجة سابقة لها في هذا اللقاء، عندما سجلت 11.09 ثانية في 2016، وشعرت العداءة بسعادة كبيرة باستعادة مستواها قبل أسبوعين من التصفيات الجاميكية مع تطلعها إلى الفوز بسباق 100 متر للمرة الرابعة في بطولة العالم بالدوحة هذا العام.

وقالت العداءة البالغ عمرها 32 عاما لرويترز "حقا 10.88! بكل تأكيد أعني ماذا كان يمكن أن أطلب أكثر من ذلك هذه الليلة؟"

وأضافت "لست سعيدة فقط بالانتصار بل أيضا لأني حطمت رقمي القياسي في اللقاء وهو ما كنت أريده دائما لذلك أشكر ربي على ذلك مع تفكيري في البطولة الوطنية".

وتابعت "كنت قد سجلت 10.88 لآخر مرة في 2016 لذا هذا نتيجة العمل. سأواصل العمل بجدية.. لا يتعلق الأمر بالانتصار بل باستعادة أفضل مستوياتي".

وهذا أفضل زمن للعداءة فريزر-برايس منذ إنجابها في 2017.

وجاءت هذه النتيجة بعد يومين من تسجيل إيلين طومسون، زميلة فريزر-برايس في المران والبطلة الأولمبية، أفضل زمن هذا العام وبلغ 10.89 ثانية في لقاء روما بالدوري الماسي.

وفاز البريطاني زارنيل هيوز بسباق 100 متر في النسخة الرابعة من لقاء ريسرز للجائزة الكبرى وسجل 9.97 ثانية متفوقا على الجاميكي يوهان بليك بطل العالم السابق الذي سجل 10.01 ثانية والأمريكي كيندال وليامز ثالث الترتيب بزمن 10.13 ثانية.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ 4 أيام

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ 6 أيام

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

منذ أقل من شهر

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

الآن

المتهم بقتل "حبيبته" بالنزهة: خانتنى على الـ"فيس بوك"

باحثون: "القلق والتوتر".. يتربع على عرش الأمراض النفسية

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

اليوم.. مى كساب تحتفل بألبوم "أنا لسه هنا" بالقاهرة

ads
الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

ألبومات الصور

رفع 36 طن أتربة ومخلفات بمحيط استاد وكورنيش الإسكندرية

الإسكندراني: حملات يومية لرفع الإشغالات من مدينة مطروح

سندوتشاتك معاك وزمزميتك في إيدك.. أهالي طلاب الثانوية ووصايا بين الامتحانين

أهالي طلاب الثانوية العامة أثناء الراحة

رياضة

سر نجاح لاعبة التنس "بارتي" ليس تقليديا تماما

برايس تسجل 10.88 ثانية في سباق 100 متر في كينجستون

تحقيق منتخب باراجواي يسعى لتصحيح أوضاعه عبر كوبا أمريكا 2019

نجم الساعة

نائب شمال سيناء: «هيومن رايتس» تتجاهل قتل الأبرياء وترويع الآمنين على يد الإرهاب

الأكثر قراءة

"ممنوع اللمس".. إزاي صوّر محمد سامي المشاهد العاطفية بين السقا ومي عمر؟

تعرف على ترتيب محمد صلاح بين النجوم الأعلى أجرًا في البريميرليج

أولى ضحايا الثانوية العامة.. وفاة طالبة بالشرقية بسبب التوتر

"وكر ميت غمر" خمرة ومخدرات على عينك يا تاجر.. والأهالي: «إنقذوا عيالنا وسيداتنا»

الرئيس نيوز

القبض على 3 مسؤولين بأجهزة المحليات في "الإسماعيلية"

تأجيل محاكمة مسؤول سابق في "الاستثمار" بتهمة "الرشوة"

فضيحة فساد جديدة تضرب إيران

اقتصادي: الدولار إلى مزيد من "الانخفاض" لهذه الأسباب

"الإفتاء": خير أجناد الأرض يتصدون للإرهاب بكل قوة وشجاعة

كشكول

مفاجأه لطلاب الثانوية العامة في سؤال التعبير

"الزغاريد"عنوان اليوم الأول للثانوية العامة.. الطلاب: امتحان متوسط .. والشرقية تودع أولى الضحايا

شاهد.. مراجعة نهائية لإحصاء الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كنترولات "أصول" أسيوط

البنات الأزهرية بـ"أسوان" تبدأ رصد درجات امتحانات نهاية العام

الأمصار

الأحزاب الجزائرية ترحب بدعوة الرئيس المؤقت للحوار الوطني

الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة غرب البلاد

روسيا تستعد لتسليم أندونيسيا مقاتلات "سو-35"

الـ20 تُبدي قلقها إزاء مخاطر النزاع التجاري بين أمريكا والصين

صحف عالمية: زوجة محمد صلاح وراء نجاحه

مرايا الابداع

لم أسر مع سحابة

مثل شجرة عارية

منوعات

العثور على نمل حي وبيض نمل داخل طرد في شرقي الصين

«حوض سباحة» في بريطانيا يثير الجدل على السوشيال ميديا

الفودكا والسجائر خارج قائمة أكثر 5 منتجات شعبية في روسيا

الصحة

دراسة: أمراض اللثة تسبب الزهايمر

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎