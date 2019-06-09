برايس تسجل 10.88 ثانية في سباق 100 متر في كينجستون

واصلت شيلي-آن فريزر-برايس استعادة تألقها في لقاء ريسرز للجائزة الكبرى يوم الأحد حيث سجلت العداءة الفائزة بلقبين أولمبيين أفضل زمن هذا العام في سباق 100 متر عندما أنهت المسافة في 10.88 ثانية في الاستاد الوطني في كينجستون في جاميكا.



وانتزعت فريزر-برايس صدارة السباق بعد 30 مترا وتفوقت على مواطنتها الجاميكية جونيلي سميث وميتشيل-لي أهي عداءة ترينيداد وتوباجو بعدما سجلت كل منهما 11.20 ثانية.



وحطمت فريزر-برايس أفضل نتيجة سابقة لها في هذا اللقاء، عندما سجلت 11.09 ثانية في 2016، وشعرت العداءة بسعادة كبيرة باستعادة مستواها قبل أسبوعين من التصفيات الجاميكية مع تطلعها إلى الفوز بسباق 100 متر للمرة الرابعة في بطولة العالم بالدوحة هذا العام.



وقالت العداءة البالغ عمرها 32 عاما لرويترز "حقا 10.88! بكل تأكيد أعني ماذا كان يمكن أن أطلب أكثر من ذلك هذه الليلة؟"



وأضافت "لست سعيدة فقط بالانتصار بل أيضا لأني حطمت رقمي القياسي في اللقاء وهو ما كنت أريده دائما لذلك أشكر ربي على ذلك مع تفكيري في البطولة الوطنية".



وتابعت "كنت قد سجلت 10.88 لآخر مرة في 2016 لذا هذا نتيجة العمل. سأواصل العمل بجدية.. لا يتعلق الأمر بالانتصار بل باستعادة أفضل مستوياتي".



وهذا أفضل زمن للعداءة فريزر-برايس منذ إنجابها في 2017.



وجاءت هذه النتيجة بعد يومين من تسجيل إيلين طومسون، زميلة فريزر-برايس في المران والبطلة الأولمبية، أفضل زمن هذا العام وبلغ 10.89 ثانية في لقاء روما بالدوري الماسي.



وفاز البريطاني زارنيل هيوز بسباق 100 متر في النسخة الرابعة من لقاء ريسرز للجائزة الكبرى وسجل 9.97 ثانية متفوقا على الجاميكي يوهان بليك بطل العالم السابق الذي سجل 10.01 ثانية والأمريكي كيندال وليامز ثالث الترتيب بزمن 10.13 ثانية.