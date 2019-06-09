الصين: يمكن السيطرة على البنوك الصغيرة بعد الاستحواذ على باوشانغ

قال البنك المركزي اليوم الأحد، إن هيئة الرقابة على البنوك في الصين تقول إن المخاطر في البنوك الصغيرة والمتوسطة يمكن السيطرة عليها في أحدث خطوة لتهدئة مخاوف المستثمرين بعد أن استولت الحكومة على مقرض إقليمي متعثر الشهر الماضي.



فقد سيطرت لجنة تنظيم المصارف والتأمين الصينية (CBIRC) على بنك باوشانج في منغوليا الداخلية بسبب مخاطر الائتمان "الخطيرة" في 24 مايو، مما هز الأسواق الصينية ودفع بنك الشعب الصيني (PBOC) إلى ضخ الأموال في النظام المصرفي.



في حين قالت السلطات إنها كانت قضية قائمة بذاتها، فإن هذه المضاربة تأتي في الوقت الذي تحث فيه بكين البنوك على زيادة الإقراض للمساعدة في تخفيف التباطؤ الاقتصادي، مما يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع الديون والمزيد من القروض المتعثرة.