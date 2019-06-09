الانتخابات الرئاسية تنطلق في كازاخستان

انطلقت اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية في كازاخستان، حيث يتنافس 7 مرشحين على أعلى منصب بالبلاد.



وتم تنظيم حوالي 10 آلاف محطة تصويت داخل البلاد وخارجها، من ضمنها 51 في بلدان أجنبية.



وبدأت عملية التصويت في البلاد في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وستنتهي في الساعة 8 مساء.



وسجلت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان، 1013 مراقبا دوليا من 41 بلدا و9 منظمات دولية، لمراقبة عملية التصويت.



وحتى أول يونيو الحالي، تم تسجيل ما مجموعه 11814019 مواطنا يحق له التصويت في كازاخستان.



ونشرت البلاد نحو 19 ألفا من قوات تنفيذ القانون في أرجاء البلاد، لضمان إجراء العملية بشكل آمن.