سيول: نسعى لاستئناف قمة كوريا الشمالية وأمريكا

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول اليوم الأحد فيما يتعلق بمساعي بلاده لعقد لقاء قمة بين الكوريتين إن "الحكومة الآن في مرحلة تتطلب بذل قصارى جهودها لاستئناف المحادثات الكورية الشمالية والأمريكية."



جاءت تصريحات الوزير "كيم" أثناء حضوره برنامج لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكوري قبل ظهر اليوم الأحد وأوضح "أن مسألة استئناف محادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد محادثات هانوي باتت قضية مهمة جدا، ولهذا اقترح الرئيس مون جيه-إن على كوريا الشمالية عقد لقاء قمة بين الكوريتين."



وتابع قائلا "غير أنه يصعب علينا التنبأ بنتيجة سواء إيجابية أم سلبية لهذه المسألة في الوقت الراهن."



وفيما يخص تعليقات الخبراء بأنه من الأفضل أن يسبق اللقاء بين الكوريتين لقاء القمة بين الرئيس مون ونظيره الأمريكي دوناد ترامب في نهاية الشهر الجاري، قال الوزير "بالطبع أن هذا هو أفضل السيناريوهات، غير أننا لا يمكن أن نتنبأ بذلك نظرا للظروف الحالية."



هذا ويعتقد أن مسألة عقد لقاء قمة بين الكوريتين لم تتضح معالمها بعد، على الرغم من أهمية القمة المعنية لعقد لقاء قمة ثالث بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لتحقيق انجازات في المفاوضات النووية بين الجانبين.



وقال كيم "يلتزم كل من الجانبين الكوري الشمالي والأمريكي بموقفهما الأساسي من المفاوضات، غير أنه هناك بعض التغييرات الصغيرة، واختلافات في التفاصيل، بيد أنهما في مرحلة جمع نقاط مشتركة بينهما على نقاط واسع."



ووصف كيم المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على أنها بمثابة عبور سلسلة من الجبال وليس جبل واحد، مؤكدا على الصعوبة القائمة في المفاوضات.