منتخب زيمبابوي يتحدى الكبار ويتسلح بعنصر المفاجأة

لم يتعرض إلا لهزيمة واحدة في التصفيات، ولكن من الصعب الحكم على منتخب زيمبابوي لكرة القدم أو التكهن بما سيقدمه الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المرتقبة في مصر خلال الأسابيع المقبلة.



وعبر منتخب زيمبابوي إلى النهائيات من خلال مجموعة متوسطة المستوى في التصفيات حيث تصدر المجموعة السابعة في التصفيات على حساب منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو وليبيريا.



ولكن مصير الفريق في النهائيات سيتحدد من خلال مجموعة مثيرة تضم معه المنتخب المصري صاحب الأرض ومنتخب الكونغو الديمقراطية الذي كان المنافس الرئيسي له في مجموعته بالتصفيات وكذلك منتخب أوغندا.



ولهذا، من الصعب التكهن بقدرة الفريق على التأهل من هذه المجموعة إلى الأدوار الفاصلة بل إن القدر الأكبر من التكهنات والترشيحات قد تشير إلى أن فرصته في التأهل تكمن في المنافسة بقوة على المركز الثالث والتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات من بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.



ورغم هذا، تظل المفاجآت واردة في مثل هذه المجموعة المحيرة لاسيما أن الفريق سيلتقي نظيره المصري في المباراة الافتتاحية للبطولة وقد يقدم واحدة من المفاجآت التي تحفل بها هذه المباريات الافتتاحية.



ولا يحظى منتخب زيمبابوي برصيد كبير على الساحة الأفريقية وكذلك في بطولات كأس الأمم الأفريقية حيث يخوض الفريق النهائيات للمرة الرابعة فقط في تاريخه وهو ما يصب في صالح منافسيه بالمجموعة كونهم أكثر خبرة بالبطولة.



ولكن هذه الترشيحات الهزيلة التي ترافق الفريق إلى النهائيات قد تضاعف من فرصه في تفجير المفاجآت أمام أي من منافسيه الثلاثة في المجموعة ليدخل الفريق بقدر ما في دائرة المنافسة على التأهل للدور الثاني.



وخلال المشاركات الثلاث السابقة للفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، خرج الفريق من الدور الأول (دور المجموعات) في نسخ 2004 و2006 و2017.



وخلال مسيرته بالتصفيات، حقق الفريق ثلاثة انتصارات وتعادل في مباراتين ليحجز صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة علما بأن لاعبيه سجلوا تسعة أهداف في المباريات الست مما يشير إلى قوة خط الهجوم بقيادة نوليدج موسونا الذي سجل خمسة أهداف وخاما بيليات الذي سجل ثلاثة أهداف.



كما يحظى الفريق بخط دفاعي جيد حيث استقبلت شباكه أربعة أهداف فحسب في المباريات الست بالتصفيات.



وعندما يخوض الفريق فعاليات كأس أفريقيا التي تستضيفها مصر، سيتمثل هدفه الرئيسي في اكتساب مزيد من الخبرة بالبطولة والمنافسة على إحدى بطاقات العبور للدور الثاني والذي يعتبره الفريق إنجازا حيث لم يسبق له بلوغ الأدوار الفاصلة.



ويعتمد منتخب زيمبابوي في البطولة الأفريقية المرتقبة على قائمة تشهد مزيجا من اللاعبين الناشطين بالدوري المحلي إضافة لثمانية عناصر محترفة بأندية جنوب أفريقيا وقليل من اللاعبين المحترفين بأوروبا.



كما يخوض الفريق فعاليات البطولة بقيادة المدرب الوطني صنداي ماريمو 67 عاما والذي يقود الفريق للمرة الرابعة في تاريخه.