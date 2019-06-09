فنزويلا تغلق قنصليتها بكندا.. وتدين الموقف العدائي لها

أعلن مصدر رسمي السبت أن فنزويلا ستغلق قنصلياتها في مدن فانكوفر وتورونتو ومونتريال وتحصر نشاطاتها الدبلوماسية في سفارتها في أوتاوا، ردا على إغلاق كندا سفارتها في كراكاس موقتا.



وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن قرار كندا "إغلاق سفارتها في كراكاس موقتا ليس مجرد قضية إدارية، بل قرار سياسي يدل على العداء المستمر لهذه الحكومة حيال فنزويلا".



وأضاف المصدر نفسه "بموجب مبدأ المعاملة بالمثل"، ستقوم كراكاس "بوقف النشاط في قنصلياتها العامة في فانكوفر وتورونتو ومونتريال موقتا وستتركز كل مهام الدبلوماسية الفنزويلية في مقر سفارتها في أوتاوا".



وكانت كندا أعلنت قبل أسبوع قرارها إغلاق سفارتها في فنزويلا مؤقتا مشيرة إلى رفض الرئيس نيكولاس مادورو اعتماد دبلوماسيين ينتقدون حكومته.



وكندا من أوائل الدول التي اعترفت، بالتشاور مع الولايات المتحدة، برئيس الجمعية الوطنية المعارض خوان غوايدو، رئيسا بالوكالة.



واعترف أكثر من خمسين بلدا بغوايدو رئيسا بالوكالة بينما تقول المعارضة إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في مايو 2018 وسمحت ببقاء مادورو في السلطة، مزورة.