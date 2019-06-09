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الأحد 09/يونيو/2019 - 08:08 ص

"اكسير الحب" للإيطالي جايتانو دونيزيتى في 4 حفلات بالأوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2658079

تختتم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، نشاطها الفني لموسم 2018- 2019 برائعة المؤلف الإيطالي جايتانو دونيزيتى "أوبرا إكسير الحب"،وذلك في 4 حفلات في الثامنة مساء أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة المقبلين على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ديفيد كريشنزى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف إرمينيا كامل مع كورال أوبرا القاهرة قيادة باسكال روزيه وتدريب ديفيد ديليسانتى من إخراج حازم طايل.

كتب النص الغنائي لأوبرا "إكسير الحب" فليتشى رومانى في فصلين، وتدور أحداثها بقرية إيطالية صغيرة خلال القرن 19 وتحكي عن "ادينا" الفتاة الجميلة الثرية التي تروي لأصدقائها عن إكسير له مفعول سحري في جمع القلوب، فيحاول "نيمورينو" الذى يعشقها الحصول على هذا الإكسير خاصة بعد أن يتقدم الضابط "بلكورى" لخطبتها.

وبالفعل ينجح "نيمورينو" في الحصول على الإكسير عن طريق الطبيب المتجول الدجال "دولكامارا" الذى يؤكد أن المفعول سيظهر بعد يوم وهى المدة اللازمة لهروبه ويكرر نيمورينو طلب الزواج من "ادينا" بعد تناوله للإكسير لكنها ترفض وتقبل الزواج من الضابط "بلكوري"، ويطلب نيمورينو من النصاب الإكسير مرة أخرى لكنه يرفض إعطاءه بدون مقابل فيضطر إلى التطوع في كتيبة الضابط بلكوري للحصول علي المال ليشتري الإكسير وفي نفس اللحظة يتوفى عمه الثري فتلتف حوله الفتيات ويظن الجميع أنه مفعول الإكسير وتعلم "ادينا" بما فعله نيمورينو من أجلها لتنتهي الأحداث بزواج الحبيبين "نيمورينو" و"ادينا".

يؤدى الأدوار الرئيسية للعرض، السوبرانو منى رفله بالتبادل مع رشا طلعت فى دور "ادينا"، الباص رضا الوكيل بالتبادل مع الإيطالي جراتسيانو دالافالي في دور دولكامارا، التينور هشام الجندى بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور نيمورينو، الباريتون إلهامي أمين في دور بالكورى بالتبادل مع عزت غانم، الميتزوسوبرانو ليلى إبراهيم بالتبادل مع نورستا المرغنى في دور جيانيتا.

جدير بالذكر أن أوبرا "إكسير الحب" قدمت لأول مرة على مسرح تياترو كانوبيانا بميلانو عام 1832، وعرضت لأول مرة بمصر على مسرح دار الأوبرا خلال فبراير عام 2000.

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