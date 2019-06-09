4 قتلى في تبادل إطلاق نار بين أنصار حزبين متنافسين في الهند

-قتل ثلاثة من مؤيدي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني الحاكم وأحد أنصار حزب محلي في تبادل لإطلاق النار في ولاية البنغال الغربية، حسبما أعلنت الشرطة وسياسي محلي الأحد.



وجرح 18 شخصا آخرين على الأقل في المواجهات التي اندلعت السبت في الولاية الواقعة في شرق الهند وتشهد توترا منذ أن أطلق حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العام الماضي حملته للانتخابات التشريعية الأخيرة.



وقال مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة من القتلى هم عمال ينتمون إلى حزب بهاراتيا جاناتا والرابع من مؤيدي حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند".



من جهته، كتب القيادي في حزب الشعب الهندي موكول روي في تغريدة على تويتر أن العمال الثلاثة "قتلوا بالرصاص" في ساندشخالي في البنغال الغربية.

