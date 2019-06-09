ارتفاع عدد ضحايا سفينة المجر الغارقة إلى 19

- تمكن فريق بحث مشترك من كوريا الجنوبية والمجر من العثور على جثة جديدة في نهر الدانوب يوم السبت وتم التعرف على الجثة المنتشلة على أنها أنثى من كوريا الجنوبية اليوم الأحد، وبذلك يرتفع عدد القتلى المؤكد من حادث غرق القارب المأساوي الشهر الماضي في المجر إلى 19 قتيل.



انقلب القارب السياحي "هابليني" والذي كان يحمل على متنه 33 سائحًا كوريًا واثنين من طاقم السفينة المجريين وغرق في نهر الدانوب في 29 مايو الماضي بعدما اصطدام بسفينة سياحية سويسرية أكبر من الخلف.



تم انقاذ 7 كوريين جنوبيين مباشرة بعد الحادث وتأكد وفاة 7 آخرين في حين فقد 19 من ركاب السفينة الكوريين.



تم انتشال الجثة التي يعتقد أنها تعود لأحد الضحايا الكوريين الجنوبيين المفقودين من موقع يبعد 22 كيلومترًا عن مكان الحادث.



وفي الشأن، قال فريق الاستجابة الحكومي المختص بالتعامل مع الحادث للصحفيين إنه "تم تحديد الجثة التي عثر عليها قارب حراسة تابع للشرطة على أنها أمراة من كوريا الجنوبية في العشرينات من عمرها وذلك من قبل فريق تحديد الهوية المشترك من كوريا الجنوبية والمجر."



وبذلك يرتفع عدد الجثث المتعرف عليها إلى 19، مما يترك 7 آخرين في عداد المفقودين.



