الصين وساو تومي وبرينسيب تتعهدان بتعزيز التعاون العملي

قال وانغ تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الصين ترغب في العمل مع ساو تومي وبرينسيب من أجل توطيد الثقة السياسية المتبادلة لمنفعة كلا الشعبين.



وخلال زيارة العمل التي تستمر لمدة 3 أيام هنا، التقى وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس الدولة إيفاريستو كارفالهو ورئيس الوزراء خورخي بوم جيسوس.



خلال الاجتماع مع الرئيس كارفالهو نقل وانغ إليه تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وقال إن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وساو تومي وبرينسيب عام 2016 فتحت فصلا جديدا للتعاون الودي بين الدولتين.



وأشار وانغ إلى الاجتماع بين الرئيس شي ورئيس وزراء ساو تومي وبرينسيب في بكين عام 2017، الذي أعلنا خلاله إنشاء شراكة تعاونية شاملة تتسم بالمساواة والثقة المتبادلة والتعاون المربح للطرفين.



وأوضح أن الصين مستعدة للعمل مع ساو تومي وبرينسيب لتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي وتوسيع التبادلات الثقافية من أجل جلب المزيد من المنافع لشعبي الدولتين.



ومن جانبه، قال كارفالهو إنه يتبنى بقوة سياسة صين واحدة ومستعد لدفع تنمية العلاقات الثنائية قدما.



وأضاف أن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين كانت أفضل قرار اتخذته بلاده.