زيمبابوى يطمح لتجاوز المجموعات لأول مرة فى أمم أفريقيا

يدخل منتخب زيمبابوي لكرة القدم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، طامحًا لبلوغ الدور الثاني من البطولة، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو القادم، وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث إنه لم يتخط دور المجموعات في النسخ الثلاث التي شارك فيها من قبل في النهائيات.



ويتولى القيادة الفنية لمنتخب زيمبابوي، المدرب الوطني، صنداي شيدزامبوا (66 عامًا) منذ عام 2017 وحتى الآن، حيث نجح في قيادة زيمبابوي للنهائيات.



وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها صنداي هذا الإنجاز، حيث قاد منتخب بلاده لنهائيات 2004 في تونس، ثم رحل من منصبه في 2007، وعاد لنفس المهمة في 2008 عندما استضافت غانا البطولة، وإلى جانب ذلك، درب صنداي عددا من الأندية الأفريقية، منها ديناموز زيمبابوي، وبلاك ليوباردز الجنوب أفريقي.



واستهلت زيمبابوي مشوار التصفيات المؤهلة للنهائيات في النسخة الحالية من البطولة الأفريقية ضمن المجموعة السابعة بالفوز على أرضها على منتخب ليبيريا بثلاثية نظيفة، ثم تعادلت خارج الأرض مع جمهورية الكونغو "1-1"، وعادت لتفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف قبل التعادل مع نفس المنتخب "1-1" في الجولة الرابعة، لكن المنتخب الزيمبابوي تعرض للخسارة أمام ليبيريا بهدف نظيف، ثم أنهى التصفيات بالفوز على جمهورية الكونغو بهدفين نظيفين ليصل للنقطة الـ11 التي أهلته متصدرا للمجموعة إلى النهائيات.



ولا تمتلك زيمبابوي سجلًا طويلًا في البطولة الأفريقية، حيث لم تتخط دور المجموعات في المناسبات الثلاث التي شاركت فيها في العرس الكروي الأفريقي حيث أنهت مشاركتها في تونس 2004 بالمركز الرابع عشر، وفي مصر 2006 بالمركز الثالث عشر، وفي الجابون 2017 بالمركز الرابع عشر، وحققت الفوز في مباراتين فقط.



ويرتدي المنتخب الملقب بـ"المحاربون"، أو "المحاربون الأقوياء" زيًا أساسيًا مكونا من قميص وشورت وجورب أصفر بالكامل، أما الزي الاحتياطي فهو أخضر بالكامل، وتحتل زيمبابوي المركز الـ110 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ومن أبرز نجوم المنتخب الزيمبابوي، نوليدج موسونا مهاجم أندرلخت البلجيكي، وخاما بيليات لاعب خط وسط كايزر شيفس الجنوب أفريقي، وأوفيدي كارورو المحترف في أمازولو الجنوب أفريقي أيضًا، وتينو كادويري مهاجم لوهافر الفرنسي، وبريان أميدو مهاجم الإنتاج الحربي.



وستنافس زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث يعتبرها النقاد الحلقة الأضعف بالمجموعة وسيتيعن على لاعبيها بذل مجهود كبير، وتقديم أداء عالي المستوى من أجل تحقيق حلمهم وحجز بطاقة التأهل.