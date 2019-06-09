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الأحد 09/يونيو/2019 - 07:07 ص

ليبيا: قتلى وجرحى في قصف عشوائي من قبل ميليشيات جنوبي طرابلس

قتلى وجرحى في قصف
قتلى وجرحى في قصف عشوائي من قبل ميليشيات جنوبي طرابلس
أ ش أ
dostor.org/2658030

أعلن المركز الإعلامي التابع لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن ميليشيات تابعة للوفاق قصفت بشكل عشوائي منطقة قصر بن غشير جنوبي العاصمة طرابلس؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وإحداث أضرار مادية كبيرة.
وأضاف المركز - في بيان نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أن "أبواق تنظيم الإخوان الارهابي سارعت بفبركة الأخبار ليتبرأوا من أفعالهم الإجرامية والتي يسعون من خلالها للتظليل والكذب على حساب حياة الأبرياء الآمنين".
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات في ضواحي العاصمة الليبية.
وتستمر المواجهات المسلحة بشكل متقطع في ضواحي العاصمة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات مسلحة في طرابلس.

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