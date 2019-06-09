الليلة.. صالون تغريد فياض يحتفى بالأدب الأفريقى

تستقبل قاعة سينما الحضارة٬ بساحة الأوبرا المصرية٬ في الخامسة من بعد عصر اليوم٬ فعالية جديدة من فعاليات صالون تغريد فياض الثقافي اللبناني الثلاثين٬ والذي يقام تحت عنوان "الأدب الإفريقي- روح القارة السمراء" وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



هذا ويستضيف الصالون كل من:

- بقت مكواج، كاتب قصصي من دولة جنوب السودان، يتحدث عن إبداعاته وعن فن القصة في جنوب السودان.

- مي مصطفى، مخرجة سينمائية وكاتبة سيناريو من موريتانيا، تتحدث عن أفلامها وكتابة السيناريو وعن السينما الموريتانية.

- سانتو جاديكا، إعلامي وفنان من جنوب السودان٬ ورئيس قناة ساوث سودان ميديا، يتحدث عن صورة الأدب في الإعلام الإفريقي.

- ميري جون إعلامية من جنوب السودان وعضوة في منتدى الشباب الأفريقي، تتحدث عن المرأة الأفريقية وإبداعها الأدبي.

- دكتورة آمنة فزاع من السودان٬ رئيسة نادي المرأة الأفريقية، نائب رئيس الجمعية الأفريقية٬ تتحدث عن معاناة الأديبات الأفريقيات.



هذا وتختتم فعاليات الصالون بأمسية شعرية فنية٬ يشارك فيها فنانين وشعراء من مصر- الجزائر- المغرب- تشاد- موريتانيا- كينيا- تنزانيا- جنوب السودان- أريتريا.