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الأحد 09/يونيو/2019 - 03:59 ص

اليوم.. تشييع جثمان ابنة رشدى أباظة من مسجد صلاح الدين بالهرم

الفنان الراحل رشدي
الفنان الراحل رشدي أباظة
حسن أمين
dostor.org/2658024

تودع أسرة الفنان الراحل رشدي أباظة ابنته الوحيدة "قسمت" التي وافتها المنية مساء أمس السبت، حيث يتم تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير من مسجد صلاح الدين بمنطقة الهرم، عقب صلاة الظهر.

وكانت منيرة أباظة شقيقة الفنان الراحل رشدى أباظة أعلنت أمس عن وفاة ابنة شقيقها، لافتة إلى أن الأسرة من المحتمل ألا تقيم عزاءً في مسجد.

يذكر أن قسمت هي الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدى أباظة من زوجته الأمريكية، وقامت بتربيتها الفنانة الراحلة سامية جمال وعاشت معهما أثناء فترة زواجهما.

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